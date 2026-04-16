Γιατί η Νικόλ Κίντμαν αποφάσισε να γίνει death doula;

Η Nicole Kidman μοιράστηκε μια πιο προσωπική πλευρά της, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτεται να εκπαιδευτεί ως “death doula”, έναν ρόλο που σχετίζεται με τη φροντίδα ανθρώπων στο τέλος της ζωής τους.Η ιδέα γεννήθηκε μετά την απώλεια της μητέρας της, Janelle Ann Kidman, το 2024. Όπως εξήγησε σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο του San Francisco, η εμπειρία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία ενός ανθρώπου που μπορεί να προσφέρει στήριξη με ουδετερότητα, ηρεμία και φροντίδα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.Οι death doulas -αλλιώς end-of-life doulas- προσφέρουν ψυχολογική, συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη τόσο στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους όσο και στις οικογένειές τους, με στόχο μια πιο αξιοπρεπή και ήρεμη μετάβαση.Εξηγώντας ότι η ιδέα μπορεί «να ακούγεται λίγο περίεργη», η ηθοποιός παραδέχτηκε πως προέκυψε μέσα από μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τη θλίψη που ένιωσε μετά την απώλεια και των δύο γονιών της, περιγράφοντας τη μητέρα της ως «πυξίδα» στη ζωή της. Η νέα αυτή κατεύθυνση φαίνεται να αποτελεί για την ίδια έναν τρόπο να μετατρέψει το προσωπικό της βίωμα σε κάτι ουσιαστικό για τους άλλους. Μάλιστα, έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας Babygirl, αποχωρώντας άμεσα για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της. Σε εκείνη την περίσταση, η σκηνοθέτρια Halina Reijn διάβασε εκ μέρους της ένα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο η ηθοποιός αποχαιρετούσε τη μητέρα της.