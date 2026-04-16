H Ζεντάγια με look Schiaparelli εμπνευσμένο από την ταινία Dune 3

Η Zendaya εμφανίστηκε στο CinemaCon 2026 με ένα εντυπωσιακό look εμπνευσμένο από την αισθητική της ερήμου, παραπέμποντας ευθέως στον κόσμο του Dune: Part Three.Η ηθοποιός επέλεξε ένα structured σύνολο από τη συλλογή Fall/Winter 2026/27 του Schiaparelli, με έντονους όγκους και αποχρώσεις άμμου που θύμιζαν κινούμενους αμμόλοφους. Το σακάκι με τους έντονους ώμους και τον μυτερό γιακά συνδυάστηκε με εφαρμοστό μπούστο και φούστα στο ίδιο ύφος, δημιουργώντας μια δυναμική και θεατρική σιλουέτα.Το look ολοκληρώθηκε με γόβες So Kate σε καραμελέ απόχρωση από τον Christian Louboutin και κοσμήματα Bondeye, ενώ το styling επιμελήθηκε ο στενός της συνεργάτης Law Roach.