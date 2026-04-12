Η λιτή γοητεία της Kάρολιν Μπεσέτ Κένεντι
MARIE CLAIRE

Ομορφιά, απλότητα και ιδιωτικότητα είναι τα στοιχεία που υφαίνουν ακόμη και σήμερα τον μύθο μιας από τις πιο κομψές γυναίκες της σύγχρονης ιστορίας, ενώ μια νέα τηλεοπτική σειρά έρχεται να αναζωπυρώσει την παγκόσμια εμμονή για εκείνη 27 χρόνια μετά το θάνατό της.

Είναι δύσκολο να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν ήταν παρών εκείνη την εποχή γιατί μυθοποιήθηκε η σύντομη ζωή της Καρολίν Μπεσέτ-Κένεντι. Πέρα από το προφανές (το φλερτ και ο γάμος της με τον τελευταίο Αμερικανό «πρίγκιπα», τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ), πέρα από το γεγονός ότι και οι δυο τους ήταν εξωπραγματικά ελκυστικοί, ανεπιτήδευτοι και με έμφυτα καλό γούστο, πρωταγωνιστές στη γοητευτική αφρόκρεμα της πολιτικής, των media και της μόδας, πέρα ακόμη και από το ίδιο το τραγικό πρόωρο τέλος τους σε αεροπορικό δυστύχημα, υπάρχει άλλος ένας παράγοντας για τη μαγεία που ακόμη μας ασκούν: έζησαν χωρίς social media, χωρίς την υπερέκθεση που καταφέρνει να αφαιρέσει το μυστήριο από τα πάντα. Και μετά, χαθηκαν. Τον Τζον Τζον και την Καρολίν δεν τους χορτάσαμε ποτέ.

Best of Network

Δείτε Επίσης