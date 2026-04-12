Το σουρεαλιστικό πάρτι μασκέ των Ρόθτσιλντ που πυροδότησε εικασίες και θρύλους για τελετές μαγείας και όργια

Ήταν τον Δεκέμβριο του 1972 όταν οι Rothschild, η πλούσια οικογένεια Εβραίων τραπεζιτών που η ιστορία της ανάγεται στα μέσα του 18ου αιώνα, διοργάνωσαν στο Κάστρο του Φεριέρ, στη Γαλλία, ένα πάρτι μασκέ με θέμα τον σουρεαλισμό, που έμελλε να αφήσει ιστορία με το όνομα Rothschild Surrealist Ball. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Hélène Rochas, Yves Saint-Laurent.