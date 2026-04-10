Τα ζώδια που θα περάσουν ένα όμορφο Πάσχα

Το Σαββατοκύριακο 11–12 Απριλίου 2026 φέρνει μια σημαντική αστρολογική μετάβαση. Η έντονη ενέργεια του Κριού συνεχίζει να μας ωθεί σε δράση, ενώ η Σελήνη στον Αιγόκερω μας δίνει τη σταθερότητα και την πρακτικότητα που χρειαζόμαστε. Παράλληλα, η Αφροδίτη στον Ταύρο ευθυγραμμίζεται με τον Δία στον Καρκίνο, προσφέροντας αφθονία, αρμονία και ευκαιρίες για προσωπική και συναισθηματική εξέλιξη. Η Σελήνη στον Υδροχόο ενθαρρύνει μια δεκτική και υπομονετική στάση, ενώ η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Δία την Κυριακή φέρνει αφθονία και αρμονία.