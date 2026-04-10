Ντόναλντ Τραμπ: Η ψυχική υγεία του αμφισβητείται πλέον ακόμα και στον Λευκό Οίκο
Ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμά του κατά του Ιράν στο διαδίκτυο, με το οποίο υποστήριζε ουσιαστικά μια γενοκτονία
Στις 7 Απριλίου ο Donald Trump έκανε μια ανάρτηση στο δίκτυό του, Truth Social, για το Ιράν. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός απόψε θα πεθάνει» έγραφε, «και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά». Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να εξαπολύει ακραίες απειλές για λόγους πολιτικής τακτικής, δεν ήταν λίγοι όσοι σχολίασαν ότι αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του, ουσιαστικά υποστηρίζοντας μια γενοκτονία. «Ανοίξτε τα γ****ένα Στενά του Ορμούζ, τρελοί μπάσταρδοι, διαφορετικά θα ζήσετε μια κόλαση» έγραφε δύο μέρες νωρίτερα, στις 5 Απριλίου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα