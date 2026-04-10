Ντόναλντ Τραμπ: Η ψυχική υγεία του αμφισβητείται πλέον ακόμα και στον Λευκό Οίκο

Στις 7 Απριλίου ο Donald Trump έκανε μια ανάρτηση στο δίκτυό του, Truth Social, για το Ιράν. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός απόψε θα πεθάνει» έγραφε, «και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά». Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να εξαπολύει ακραίες απειλές για λόγους πολιτικής τακτικής, δεν ήταν λίγοι όσοι σχολίασαν ότι αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του, ουσιαστικά υποστηρίζοντας μια γενοκτονία. «Ανοίξτε τα γ****ένα Στενά του Ορμούζ, τρελοί μπάσταρδοι, διαφορετικά θα ζήσετε μια κόλαση» έγραφε δύο μέρες νωρίτερα, στις 5 Απριλίου.