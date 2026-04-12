Τα Όσκαρ μετακομίζουν: Από ποια χρονιά και μετά αλλάζουν αίθουσα, αλλά και τρόπο προβολής

Μια νέα εποχή ξεκινά για τα Όσκαρ, καθώς η Academy of Motion Picture Arts and Sciences ανακοίνωσε τη μεταφορά της τελετής από το ιστορικό Dolby Theatre στο Peacock Theater, που βρίσκεται στο συγκρότημα L.A. Live, στο κέντρο του Λος Άντζελες.Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την 101η τελετή απονομής το 2029 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2039, στο πλαίσιο μιας νέας 10ετούς συνεργασίας με τον κολοσσό ψυχαγωγίας AEG.Το Dolby Theatre, που φιλοξενεί τα Όσκαρ από το 2002, θα παραμείνει η έδρα της διοργάνωσης μέχρι και το 2028, συμπεριλαμβανομένης της επετειακής 100ής τελετής. Μέχρι τότε, η μετάδοση θα συνεχίσει να γίνεται από το ABC, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τον χώρο, αλλά και τον τρόπο προβολής της τελετής. Από το 2029, τα Όσκαρ θα μεταδίδονται παγκοσμίως μέσω του YouTube, στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής συμφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα για το πιο λαμπερό κινηματογραφικό event.