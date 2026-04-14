Γιατί η Ντούα Λίπα και η κόρη της Σίντι Κρόφορντ έχουν τις δικές τους λέσχες ανάγνωσης και τι διαβάζουν αυτή την περίοδο

Παλιά καθένας είχε ένα blog, κι ακόμα παλιότερα ένα ημερολόγιο. Σήμερα, αν αγαπάς την ανάγνωση βιβλίων και θέλεις να εκφραστείς σε σχέση με αυτά, καταφεύγεις στα social media και τα οργανωμένα book club. Η τάση αυτή ξεκίνησε από το εξωτερικό, διαδόθηκε στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και η ενασχόληση των ξένων celebrities με τη λογοτεχνία έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο ελληνικό κοινό να πιάσει ξανά στα χέρια του κάθε είδους βιβλία, και να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του όπως στην προ-ψηφιακή εποχή, ειδικά αν πάσχει από αυτό που ονομάζεται «αναγνωστικό μπλοκάρισμα».Οι διεθνείς τάσεις στην ανάγνωση επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα βιβλία που πιάνουν στα χέρια τους γυναίκες όπως η Reese Witherspoon και η Sarah Jessica Parker, η οποία μάλιστα υπήρξε και κριτής στον πρόσφατο διαγωνισμό για Βραβείο Booker, από το οποίο αναδείχθηκε το βιβλίο του David Szalay, Σάρκα. Τι διαβάζουν, όμως, αυτή την περίοδο οι διάσημες book lovers, με τις γνωστές ή λιγότερο γνωστές λέσχεις ανάγνωσης και πώς μπορούμε να εμπνευστούμε από το λογοτεχνικό τους γούστο;