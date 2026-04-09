Τα δύο ελληνικά έργα που θα ανέβουν σε θέατρο της Νέας Υόρκης
MARIE CLAIRE

«Κόκκαλο» και «Genica» παρουσιάζονται τον Απρίλιο στο, The Tank, το κορυφαίο off-off Broadway θέατρο του Μανχάταν.

Ησύγχρονη ελληνική θεατρική δημιουργία συνεχίζει να ταξιδεύει εκτός συνόρων, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Τον Απρίλιο, δύο πολυσυζητημένα έργα, το «Κόκκαλο» και το «Genica», παρουσιάζονται στο The Tank το off-off θέατρο της Νέας Υόρκης, με τη σκηνοθέτιδα Ιόλη Ανδρεάδη να επιστρέφει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά σε μια από τις πιο επιδραστικές θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης