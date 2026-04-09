Τα δύο ελληνικά έργα που θα ανέβουν σε θέατρο της Νέας Υόρκης

Ησύγχρονη ελληνική θεατρική δημιουργία συνεχίζει να ταξιδεύει εκτός συνόρων, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Τον Απρίλιο, δύο πολυσυζητημένα έργα, το «Κόκκαλο» και το «Genica», παρουσιάζονται στο The Tank το off-off θέατρο της Νέας Υόρκης, με τη σκηνοθέτιδα Ιόλη Ανδρεάδη να επιστρέφει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά σε μια από τις πιο επιδραστικές θεατρικές σκηνές του κόσμου.