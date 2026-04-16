Μαύροι κύκλοι: Τα προϊόντα που θα βοηθήσουν να μειώσουμε την έντασή τους

Οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια είναι ένα από τα πιο κοινά – και πιο ενοχλητικά – αισθητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Πολλές φορές θεωρούμε ότι φταίει απλώς η αϋπνία, αλλά η αλήθεια είναι πως οι αιτίες μπορεί να είναι πολύ περισσότερες.Έλλειψη ύπνου και κούρασηΟ πιο συνηθισμένος λόγος εμφάνισης μαύρων κύκλων είναι η έλλειψη ποιοτικού ύπνου. Όταν δεν ξεκουραζόμαστε επαρκώς, η επιδερμίδα κάτω από τα μάτια γίνεται πιο ωχρή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται έντονα τα αγγεία της περιοχής. Το βλέμμα μας δείχνει κουρασμένο και το πρόσωπό μας “βαραίνει”.Κληρονομικότητα και τύπος δέρματοςΣε πολλές περιπτώσεις, οι μαύροι κύκλοι είναι απλώς… θέμα γονιδίων. Άτομα με λεπτό ή πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα στην περιοχή κάτω από τα μάτια έχουν φυσικά πιο έντονους κύκλους. Αν κάποιος από τους γονείς μας είχε το ίδιο χαρακτηριστικό, είναι πιθανό να το έχουμε κληρονομήσει.