Το «Φιλαράκι» που ήταν αουτσάιντερ: «Δεν νοιαζόταν κανείς για εμένα τότε»

ΗLisa Kudrow αποκάλυψε πως, παρά την τεράστια επιτυχία της σειράς Friends, ένιωθε για χρόνια πως δεν είχε την ίδια αναγνώριση με τους συμπρωταγωνιστές της.Η ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή ως Phoebe Buffay, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι «κανείς δεν νοιαζόταν για μένα», αποκαλύπτοντας πως ακόμη και μέσα στο ίδιο της το πρακτορείο την αποκαλούσαν «το έκτο φιλαράκι».Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ξεκάθαρο πλάνο για την καριέρα της ούτε συγκεκριμένες προσδοκίες για το μέλλον της. «Ήταν σαν να λένε: “Πόσο τυχερή είναι που βρέθηκε σε αυτή τη σειρά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παρόλα αυτά, αυτή η έλλειψη πίεσης της έδωσε την ελευθερία να δοκιμαστεί σε διαφορετικούς ρόλους στον κινηματογράφο, όπως στις ταινίες «Mother», «Clockwatchers» και «Analyze This», δίπλα σε ονόματα όπως ο Robert De Niro και ο Billy Crystal.\