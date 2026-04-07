Μάρπησσα Πάρου: Κάθε Μεγάλη Παρασκευή αναβιώνει ένα μοναδικό έθιμο, ηλικίας άνω των 100 ετών

Ένα έθιμο μοναδικό στην Ελλάδα αναβιώνει κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή, στην περιφορά του Επιταφίου, στο παραδοσιακό χωριό Μάρπησσα Πάρου. Οι Αναπαραστάσεις, όπως ονομάζεται, είναι μια σειρά από tableaux vivants, αναπαραστάσεις σκηνών από τα Πάθη του Χριστού, που δημιουργεί μια βαθιά κατανυκτική ατμόσφαιρα.