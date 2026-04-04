Το πανέμορφο νεοκλασικό της Ερμού που έγινε το νέο Σπίτι του Βιβλίου

Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) απέκτησε ένα νέο Σπίτι του Βιβλίου, όπου μάλιστα παρουσιάστηκαν η δραστηριότητά του, οι μελλοντικές του δράσεις και οι βασικούς άξονες της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ), η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 7 μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 με θέμα Γενιά Αναγνωστών / Δημιουργοί Βιβλίων (GeneReaders_BookGenerators) και τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία.