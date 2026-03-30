Μια άγνωστη μορφή βίας: Άντρες εκσπερματώνουν με εικόνες γυναικών στο διαδίκτυο

Η Jess Davies ήταν 19 ετών όταν, γκουγκλάροντας το όνομά της, έπεσε στην ανάρτηση μιας πορνογραφικής πλατφόρμας: εικόνες ενός άντρα που αυνανιζόταν και εκσπερμάτωνε με την εικόνα της. Η πρώτη επαφή της Βρετανίδας, μοντέλου και παρουσιάστριας, με το λεγόμενο «semen tribute» ήταν ιδιαίτερα τραυματική, όπως θα ήταν φυσικό. Παρόλο που και στο παρελθόν είχαν κλέψει και δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες της, δεν θα μπορούσε φυσικά να είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο.