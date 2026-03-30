Chrome French: Το πιο cool twist στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ

Δύο τάσεις ενώθηκαν και δημιούργησαν το πιο εντυπωσιακό look.



Αν κάνουμε μία αναδρομή στο χρόνο, θα δούμε πως κάθε δεκαετία είχε ένα βασικό στιλ που επικρατούσε στο μανικιούρ. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το κλασικό γαλλικό μανικιούρ με λευκές άκρες ήταν αυτό που κυριαρχούσε. Τη δεκαετία του 2010 βλέπαμε παντού μανικιούρ με holographic ή mirror εφέ και σήμερα η απόλυτη τάση αποτελεί έναν συνδυασμό των δύο, με τις λευκές άκρες του γαλλικού να αντικαθίστανται από βερνίκια με chrome τελείωμα.





Το chrome είναι μία δημοφιλής τάση εδώ και πολλές σεζόν και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Το έχουμε δει στα νύχια πολλών διάσημων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των Zendaya, Dua Lipa και Hailey Bieber.

30.03.2026, 14:00