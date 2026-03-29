Μαρινέλλα: Η ζωή της σπουδαίας καλλιτέχνιδας

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 87 ετών, το απόγευμα της 28ης Μαρτίου, η σπουδαία της ελληνικής μουσικής, Μαρινέλλα. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τον Σεπτέμβριο του 2024, στη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο.Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου, μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω της μια αξιοζήλευτη μουσική κληρονομιά.