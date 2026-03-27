Οι εμφανίσεις των celebrities στο gala dinner της έκθεσης Schiaparelli
Η Daisy Edgar-Jones, η Gabbriette και η Elizabeth Debicki έδωσαν το παρών όλες ντυμένες με δημιουργίες του οίκου.
Η Daisy Edgar-Jones, η Gabbriette και η Elizabeth Debicki έδωσαν το παρών όλες ντυμένες με δημιουργίες του οίκου.
Στο μουσείο Victoria and Albert, η έκθεση Schiaparelli: Fashion Becomes Art ανοίγει ένα σπάνιο και ουσιαστικό παράθυρο στο σύμπαν της Elsa Schiaparelli. Με περισσότερα από 200 εκθέματα, από couture δημιουργίες μέχρι αντικείμενα design η έκθεση επιχειρεί να αποδείξει ότι η Schiaparelli αντιμετώπιζε πάντοτε τη μόδα ως καλλιτεχνική δήλωση. Αυτό το ίδιο πνεύμα αποτυπώθηκε και στο VIP gala dinner, όπου το dress code δεν λειτούργησε απλώς ως φόρος τιμής, αλλά ως προέκταση της ίδιας της έκθεσης.
