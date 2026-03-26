Η Mulberry αναθέτει στον Christopher Kane τη δημιουργική διεύθυνση της νέας της γυναικείας συλλογής ready-to-wear
Ο σχεδιαστής επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο, μετά το κλείσιμο του ομώνυμου brand του το 2023.

Η Mulberry επιστρέφει στο ready-to-wear ύστερα από έξι χρόνια απουσίας, ενώ επέλεξε τον Kane ως creative director για τη νέα συλλογή, η οποία θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο και θα κυκλοφορήσει σε καταστήματα και online τον Ιανουάριο. «Η υποδοχή του Christopher σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη Mulberry, καθώς ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ready-to-wear ένδυση. Φέρνει έναν σπάνιο συνδυασμό δημιουργικότητας, πνευματικής αυστηρότητας και αυθόρμητης παιχνιδιάρικης διάθεσης, μαζί με βαθύ σεβασμό για την τέχνη και τα υλικά», δήλωσε ο CEO Andrea Baldo.

