Ναι, μπορείς να επιλέξεις vintage και για το γυμναστήριο

Πόσο καιρό έχετε να εκπλαγείτε ή να εντυπωσιαστείτε με την εμφάνιση κάποιου στο γυμναστήριο; Ακόμα κι αν δεν πηγαίνετε, όταν σκέφτεστε «look γυμναστικής», μάλλον το μυαλό πάει σε κολάν και κολλητά μπουστάκια, συχνά σετ (πόσες φωτογραφίες της Hailey Bieber και της Kendall Jenner πηγαίνοντας για πιλάτες πρέπει να έχουμε απορροφήσει μέχρι να γίνει αυτόματη ιδέα;)