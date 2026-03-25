Χλόη Ακριθάκη: «Έπρεπε να δουλέψω πολύ για να μπορώ να είμαι εγώ και όχι η κόρη του πατέρα μου»

Αν και εξαντλημένη, η δροσερή φωνή της πρόδιδε μόνο χαρά και ενθουσιασμό! Είχε μόλις επιστρέψει στην Πράγα από την Αθήνα, όπου μερικές ημέρες νωρίτερα είχε εγκαινιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 η αναδρομική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης – Μια γραμμή κύμα».«Εντάξει… είναι ευχάριστη κούραση. Να σου πω ότι όταν κάνεις μία έκθεση, είναι σαν να έχεις γεννήσει ένα παιδί, που όμως έχει ήδη μεγαλώσει και ενηλικιωθεί σε μια μέρα. Δηλαδή, έχει φύγει στον κόσμο – και τώρα είναι εκεί έξω για να το χαρούνε οι άλλοι. Και είναι κάπως σαν να ξεφουσκώνεις. Αλλά έχει τόσο μεγάλη και θετική απήχηση η έκθεση, και ο κόσμος έρχεται και χαίρεται, έρχονται και τα παιδάκια και είναι πολύ όμορφα να είσαι εκεί και να το βλέπεις αυτό!», περιγράφει η Χλόη Ακριθάκη.«Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν καλλιτέχνη, με πραγματικά πολύ δυνατό και ολοκληρωμένο έργο, και θέλαμε ο καλλιτέχνης να μιλήσει μόνος του. Γι’ αυτό και επιλέξαμε ακόμη και το κείμενο του τοίχου να είναι δικό του». Ωστόσο, η παρουσία της Χλόης στην έκθεση είναι αισθητή από την επιλογή του τίτλου της κιόλας, (αφού πρόκειται για δική της παιδική φράση ηχογραφημένη από τον πατέρα της), αλλά και σε αρκετά έργα, από τα 250, που εκτίθενται.Η εικαστική φωτογράφος, κληρονόμος και ιδρύτρια του Αρχείου Ακριθάκη (akrithakis.com), επιμελήθηκε την έκθεση δουλεύοντας «με ένα super team, ξεκινώντας από τον Αλέξιο Παπαζαχαρία, με τον οποίο αλληλοσυμπληρωνόμαστε, καθότι εγώ ξέρω τον Ακριθάκη όπως κανείς, βλέπω δηλαδή εκ των έσω, ενώ εκείνος δεν τον γνώρισε -δεν έχει δει καν τις προηγούμενες αναδρομικές εκθέσεις- και αυτό το δίπολο λειτουργεί πολύ καλά. Εχω πάντα συνεργάτες. Μου κάνει κι εμένα καλό να δουλεύω με κάποιον με διαφορετικό background όπως π.χ. φιλοσοφία ή ιστορία της τέχνης – εγώ είμαι πιο πρακτική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω γνωρίσει πραγματικά αξιόλογους ανθρώπους και με έχει πάει την ίδια ως άνθρωπο πιο πέρα. Και φυσικά να πω για την άψογη συνεργασία με το Μπενάκη».Αυτή η συνεργασία μετράει αρκετά χρόνια, αφού το 2019 το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού φιλοξένησε την έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης – Τσίκι-τσίκι», ενώ στους τοίχους του καφέ-εστιατορίου αναβιώνει η ιστορία του «Fofi’s Estiatorion», που είχε η μητέρα της Φώφη, στη Fasanenstrasse 70 στο Βερολίνο (και οι δύο σε συνεπιμέλεια με τον Αλέξιο Παπαζαχαρία). Από το 1977 έως το 1995 ο χώρος ήταν πόλος έλξης προσωπικοτήτων της διεθνούς σκηνής των εικαστικών, του θεάτρου, της λογοτεχνίας, της μουσικής, της μόδας, του κινηματογράφου, αλλά και της πολιτικής. Εργα τέχνης, memorabilia, κάρτες, ντοκουμέντα και τραπεζομάντιλα με σημειώσεις και σχέδια της στιγμής εμβληματικών καλλιτεχνών συνοψίζουν 20 χρόνια πρωτοπορίας.