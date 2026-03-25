Αν ζείτε έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση, η συμβουλή του Ίθαν Χοκ θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα

O Ethan Hawke πρωταγωνιστεί στην ταινία «Blue Moon» (2025), όπου υποδύεται τον Lorenz Hart, τον στιχουργό και μέλος του ντουέτου των τραγουδοποιών του Μπρόντγουεϊ Rodgers and Hart. Το φιλμ, σε σκηνοθεσία Richard Linklater, εστίασε στους αγώνες του Hart με τον αλκοολισμό και τις διαταραχές ψυχικής υγείας, την περίοδο που προσπαθούσε, παράλληλα, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων της πρεμιέρας της παράστασης «Oklahoma!».