Τα 80s επιστρέφουν στη μόδα

Τονισμένοι ώμοι, pop χρώματα και δυναμικές σιλουέτες επαναφέρουν την υπερβολή και το glamour της δεκαετίας του ’80 στις πασαρέλες της άνοιξης 2026.

Ηαισθητική της δεκαετίας του 1990 και του 2000 κυριάρχησε στην γκαρνταρόμπα μας τα τελευταία χρόνια. Την άνοιξη του 2026, όμως, η μόδα κάνει μια αποφασιστική στροφή ακόμα πιο πίσω.
Από τα σέξι παστέλ κοστούμια του Tom Ford μέχρι τους ενισχυμένους ώμους της Stella McCartney και της Schiaparelli, οι αναφορές στη μόδα της δεκαετίας του ’80 αποτέλεσαν μακράν τη μεγαλύτερη τάση στις Εβδομάδες Μόδας. Στο Παρίσι, ο Saint Laurent έδωσε το σύνθημα της επιστροφής στις μπλούζες με φιόγκο δεμένο ψηλά στον λαιμό και ογκώδη δερμάτινα bomber jackets. Πένσιλ φούστες συνδυάστηκαν με μυτερές γόβες και διάφανα καλσόν, δημιουργώντας σιλουέτες που απέπνεαν την αποφασιστικότητα της πρώτης εποχής του power dressing.

