Στην ηλικία που οι γυναίκες δεν χρειάζονται ούτε κραγιόν τα κορίτσια σήμερα κάνουν αισθητικές επεμβάσεις

Υπάρχουν πολλά γεγονότα που μπορούν να φέρουν τη μαμά δύο εφήβων κοριτσιών στο χείλος της απελπισίας, όμως αυτό δεν το περίμενα. Η μεγάλη μου κόρη μου ανακοίνωσε στα 16 της ότι θα κάνει επέμβαση στη μύτη της. «Είδα στο TikTok ότι μπορείς με ενέσεις με υαλουρονικό οξύ να διορθώσεις τη μύτη σου. Θέλω να με πας στο δερματολόγο», ήταν το πρώτο σοκ που δέχτηκα πριν από δύο χρόνια. Το αρχικό πικρό ποτήρι γρήγορα ξεχείλισε. «Είδα στο TikTok (πού αλλού;) τον τάδε πλαστικό χειρουργό που κάνει τρομερές μύτες. Να, δες εδώ το πριν και το μετά. Σ’ αυτόν να πάμε».Κι ενώ η μανούλα άλλαζε χρώματα από την απόγνωσή της, η κορούλα συνέχιζε: «Μήπως να πάω στην Τουρκία; Oλες οι TikTokers εκεί πηγαίνουν και κάνουν πολύ ωραίες μύτες». Μέχρι τώρα έχω εξαντλήσει όλα τα λογικά επιχειρήματα για να υπερασπιστώ την ομορφιά της φυσικής μύτης, αλλά μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα όταν χρησιμοποιείς τη λογική για να τα βάλεις με έναν αποφασισμένο έφηβο. Το υαλουρονικό οξύ της αρχικής ιδέας απορρίφθηκε με την αιτιολογία της ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας, η Τουρκία επίσης βγήκε από το παιχνίδι γιατί δεν θέλουμε να πονάμε σε ξένες γλώσσες και μας έμεινε ο τάδε πλαστικός χειρουργός. Το όριο των 18 ετών που είχα θέσει ως προϋπόθεση πλέον δεν υφίσταται γιατί το παιδί ενηλικιώθηκε. Και τώρα, τι γίνεται; Η ρινοπλαστική είναι στο καθημερινό ρεπερτόριο των απαιτήσεων με χειριστικά επιχειρήματα του τύπου «δεν θα υποστηρίξεις το παιδί σου που θέλει να είναι ευτυχισμένο;». Εν τω μεταξύ, ο μόνος που βλέπει πρόβλημα στη μύτη του είναι το ίδιο το παιδί.Οι πιο δημοφιλείς αισθητικές πράξειςΔεν είναι μόνο η κόρη μου. Σύμφωνα με στοιχεία της American Society of Plastic Surgeons, οι αισθητικές πράξεις σε εφήβους στην Αμερική αυξήθηκαν από 14.000 το 1997 σε περισσότερες από 260.000 ετησίως σήμερα, με τη μεγαλύτερη άνοδο να αφορά μη επεμβατικές θεραπείες, όπως ενέσεις με fillers και λέιζερ. Από τις εγχειρήσεις, οι πιο δημοφιλείς είναι η ρινοπλαστική, η αύξηση στήθους και η ωτοπλαστική. Νομοθεσία που να θέτει όριο ηλικίας δεν υπάρχει σε καμία χώρα, όμως σε όλες είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση για ασθενείς κάτω των 18 και σε μερικές συστήνεται αξιολόγηση από ψυχίατρο. Μόνο η Αγγλία θέσπισε νόμο το 2021 που καθιστά ποινικό αδίκημα τη χορήγηση μπότοξ ή άλλων ενέσιμων σε ανήλικους.Στην Ελλάδα δεν έχουμε σχετικούς νόμους, ούτε στοιχεία, έχουμε όμως τον χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο Αθανάσιο Σκούρα, ιδρυτή και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λειτουργικής Ρινοπλαστικής που έχει περισσότερες από 30.000 ρινοπλαστικές στo ενεργητικό του.«Eρχονται κορίτσια 15 χρονών με τη μητέρα τους και θέλουν να τους χειρουργήσω τη μύτη. Τους εξηγώ ότι δεν γίνεται και ότι πρέπει να περιμένουν. Εκείνα κλαίνε, χτυπιούνται, φωνάζουν ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της μύτης, κι εγώ προσπαθώ να το τρενάρω μέχρι να μεγαλώσουν λίγο. Στα 16 μπορούμε, αλλά και πάλι δεν θα της κάνω τη μύτη που έχει δει στο TikTok, θα της κάνω αυτή που είναι λειτουργική και ταιριάζει στο πρόσωπό της. Εκεί αντιδρούν ξανά τα παιδιά γιατί δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται μια κακοχειρουργημένη μύτη. Όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και διότι δεν αναπνέει. Τα social επηρεάζουν πάρα πολύ τους εφήβους. Μου δείχνουν στο κινητό τις μύτες που θέλουν και νομίζουν ότι αν αποκτήσουν την ίδια με την influencer, θα ζούνε και την ίδια λαμπερή ζωή. Εν τω μεταξύ, οι μύτες που μου δείχνουν είναι όλες κατεστραμμένες από κακά χειρουργεία. Τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό, όμως εγώ το βλέπω με την πρώτη ματιά. Κι όμως, μου ζητάνε τέτοιες. Θέλουν υπερβολές, όπως πολύ ανασηκωμένο ακρορίνιο ή μεγάλη καμπύλη. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα κάνω γιατί έχουν ολέθριες επιπτώσεις. Αν αφαιρέσεις τη ράχη της μύτης, θα καταρρεύσει. Τελικά πηγαίνουν αλλού, την καταστρέφουν και μετά έρχονται σε μένα για να τη διορθώσω. Οι μισές από τις επεμβάσεις που κάνω είναι επαναληπτικές. Όμως αυτό το χειρουργείο είναι πιο πολύπλοκο. Για να κάνω την ανασύσταση παίρνω χόνδρο από άλλα μέρη του σώματος, όπως τα πλευρά, και τον μεταμοσχεύω. Αν το χειρουργείο της ρινοπλαστικής είναι 2-3 ώρες, για τη διόρθωση χρειάζομαι 4-5».Το πείσμα ενός νέου για πλαστικές μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι την Τουρκία, τη χώρα-σούπερ μάρκετ αισθητικών επεμβάσεων όπου μπορείς με λίγα χρήματα να μοιάσεις σε όποια infuencer θέλεις. Αλλωστε πολλές από αυτές έχουν χειρουργηθεί εκεί και έχουν ανεβάσει τη διαδικασία βήμα-βήμα διαφημίζοντας τον γιατρό που δεν πλήρωσαν. «Στην Τουρκία κάνουν μία πολύ συγκεκριμένη μύτη με καμπύλη ανεξάρτητα από το πρόσωπο», μας λέει ο κ. Σκούρας. «Μπορώ να ξεχωρίσω από μακριά τη μύτη που έχει χειρουργηθεί εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μύτη δεν θα αντέξει στο χρόνο. Τώρα πηγαίνουν και στην Αλβανία, για οικονομικούς λόγους».