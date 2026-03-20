Ζωές παράλληλες: Οι αδελφές Jackie Kennedy Onassis και Lee Radziwill μοιράζονταν αγάπη, ανταγωνισμό και ζωές στα φώτα

ΗLee αντιλήφθηκε από νωρίς ότι η κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της, Jackie, ήταν η αδυναμία του πατέρα τους. Ήταν το πρωτότοκο παιδί, του έμοιαζε εντυπωσιακά και είχε πάρει το όνομά του -ενώ εκείνον τον φώναζαν χαϊδευτικά “Black Jack”. Ο πατέρας τους κατάφερε το φαινομενικά αδύνατο: να βρεθεί ανάμεσα στους μεγάλους ηττημένους της Wall Street, χάνοντας την περιουσία του σε μια εποχή που άλλοι στον κύκλο του είχαν προλάβει να θωρακίσουν τα κεφάλαιά τους. Η οικονομική του κατάρρευση, σε συνδυασμό με τον χρόνιο αλκοολισμό και τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες, ανάγκασαν τη μητέρα των κοριτσιών, Janet, να δώσει τέλος στον γάμο τους -μια τολμηρή απόφαση για μια εποχή που το διαζύγιο αποτελούσε κοινωνικό ταμπού. Ο δεύτερος γάμος της με τον Hugh Auchincloss επανέφερε την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική ισχύ στη ζωή της ίδιας και των κοριτσιών της· δύο αξίες που οι αδελφές Bouvier θα αποζητούσαν επίμονα καθώς μεγάλωναν.Αν οι «αδελφές Bouvier» δεν σας λένε κάτι, τότε τα ονόματα Jacqueline Kennedy Onassis και Lee Radziwill μάλλον θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Κόρες της Janet και του John Bouvier, γνωστού κυρίως με το ψευδόνυμο ‘’Black Jack’’, η Jackie και η Lee μεγάλωσαν μέσα στην κοινωνική αμερικανική ελίτ και έζησαν ζωές που συνδέθηκαν με την πολιτική, τη μόδα και την παγκόσμια διασημότητα, όμως η σχέση τους παρέμεινε πάντα περίπλοκη. Η ιστορία τους είναι μια ιστορία αδελφικής αγάπης, ανταγωνισμού, λάμψης αλλά και προσωπικών τραγωδιών που σημάδεψαν τις ίδιες αλλά δημοσιοποιήθηκαν παντού.