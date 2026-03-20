To τραγούδι του δεύτερου γιου των Μπέκαμ με την αναφορά στον αδερφό του, που κατηγορεί τους γονείς τους (βίντεο)

ΟCruz Beckham φαίνεται να μεταφέρει την οικογενειακή ένταση στα τραγούδια του. Ο 21χρονος, που κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή, παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο Loneliest Boy και οι στίχοι έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις.Το τραγούδι, που δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα αλλά το ερμηνεύει ήδη ζωντανά, περιλαμβάνει αναφορές που πολλοί θεωρούν «καρφιά» προς τον μεγαλύτερο αδελφό του, Brooklyn Beckham, εν μέσω της φημολογούμενης ρήξης στην οικογένεια.Στους στίχους, ο Cruz Beckham μιλά για έναν «μοναχικό άνθρωπο» που απομακρύνει τους γύρω του, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά στο ότι «ραγίζει την καρδιά της μαμάς». Μια φράση που πολλοί συνδέουν με τη Victoria Beckham, ενισχύοντας τα σενάρια περί οικογενειακής έντασης.Το κομμάτι έρχεται σε μια περίοδο όπου η σχέση του Brooklyn με την οικογένειά του, και ιδιαίτερα με τους γονείς του, David Beckham και Victoria Beckham, φέρεται να περνά κρίση.