Γιατί οι αθλήτριες του Ιράν αρνούνται το άσυλο που τους προσφέρει η Αυστραλία και επιστρέφουν στη χώρα τους

Ηιστορία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, που βρέθηκε στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας, είναι μια σύνθετη και πολιτική υπόθεση, όπου μάλλον ο φόβος και πίεση συγκρούονται με την ελευθερία.Παρότι επτά μέλη της αποστολής εξασφάλισαν αρχικά ανθρωπιστικές βίζες από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν, να εργαστούν και να σπουδάσουν στη χώρα, οι περισσότερες από αυτές επέλεξαν τελικά να επιστρέψουν στο Ιράν. Μια απόφαση που προκαλεί ερωτήματα και ίσως φόβο για το μέλλον τους.Η διαμαρτυρία που πυροδότησε την κρίσηΟι παίκτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στον εναρκτήριο αγώνα τους στο φετινό Κύπελο Ασίας με τη Νότια Κορέα. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως πράξη αντίστασης απέναντι στο καθεστώς του Ιράν, ειδικά τη στιγμή που η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος αγώνας διεξήχθη την ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.Η αντίδραση των ηγετών στη χώρα τους ήταν άμεση και απειλητική: κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις αθλήτριες «προδότριες εν καιρώ πολέμου», ενώ αυξήθηκαν οι φόβοι για αντίποινα στις οικογένειές τους. Στους επόμενους αγώνες, η ομάδα τραγούδησε κανονικά τον Εθνικό Ύμνο της χώρας τους κάτι που, σύμφωνα με επικριτές, πιθανότατα συνέβη υπό πίεση.