Η τυραννία της ομορφιάς: Τι γίνεται όταν γυναίκες ασκούν πίεση σε άλλες σε θέματα αισθητικής;

Στο πάνθεον των αμήχανων στιγμών που έχω ζήσει μπαίνει εύκολα η μέρα που η κόρη μου, 3 χρονών τότε, στεκόταν δίπλα μου στο μπάνιο όσο έκανα μακιγιάζ και ξαφνικά με ρώτησε: «Γιατί βάφεσαι;». Ηταν μία από αυτές τις απλές και συνάμα υπερπολύπλοκες ερωτήσεις που μόνο τα νήπια ξέρουν να κάνουν, αλλά, χωρίς να το πολυσκεφτώ, απάντησα το κατάλληλο για ευαίσθητα μικρά αυτιά «γιατί μου αρέσει, αγάπη μου». Ηταν ένα τεράστιο ψέμα.Μπορώ να σκεφτώ δεκάδες λόγους για τους οποίους βάφομαι, αλλά το «γιατί μου αρέσει» βρίσκεται στον πάτο της λίστας. Στην κορυφή είναι μάλλον το «γιατί φαίνομαι χάλια αυτή τη στιγμή» – και αυτή είναι δυστυχώς μια φράση που επαναλαμβάνεται καθημερινά, αθόρυβα, μπροστά σε αμέτρητους γυναικείους καθρέφτες μπάνιων, υπνοδωματίων, δοκιμαστηρίων και αυτοκινήτων. Μια γυναίκα που στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη -με ή χωρίς λιλιπούτειο κοινό- δεν βλέπει απλώς τον εαυτό της, αλλά ένα σύνολο εκκρεμοτήτων. Μια σειρά από πράγματα που «πάνε λάθος». Ενα project προς βελτίωση που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.Ψεύτικες υποσχέσειςΗ γυναικεία ενδυνάμωση μας υποσχέθηκε πως αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξαλειφθεί. Μας έπεισε πως όσο αποκτάμε στιβαρή εκπαίδευση, επαγγελματική καταξίωση, οικονομική ανεξαρτησία και κοινωνική παρουσία, η εμφάνισή μας δεν θα αποτελεί πια κυρίαρχο κριτήριο αξίας. Here I am, στιβαρά εκπαιδευμένη, επαγγελματικά καταξιωμένη, οικονομικά ανεξάρτητη και κοινωνικά παρούσα, να εξετάζω στις 2 τη νύχτα την κυτταρίτιδά μου και να αναρωτιέμαι αν αρκεί να κόψω τα γλυκά διά παντός, αν πρέπει να δοκιμάσω λεμφικό μασάζ ή μεσοθεραπεία. Περνιέμαι για κάποια που σφύζει από αυτοπεποίθηση -και όντως έχω μπόλικη κάθε φορά που πρέπει να σταθώ μπροστά σε άλλους-, αλλά την ίδια στιγμή, ιδιωτικά, αφιερώνω περισσότερο χρόνο και ψυχική ενέργεια στο «πώς δείχνω» από ποτέ. Μακάρι να υποπτευόμουν πως είμαι η μόνη, τα νούμερα όμως φανερώνουν ότι είμαι μάλλον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση: οι παγκόσμιες μελέτες επιβεβαιώνουν πως 3 στις 4 γυναίκες αισθάνονται δυσαρέσκεια με την εμφάνισή τους, ενώ, σύμφωνα με το International Society of Aesthetic Plastic Surgery, μέσα σε μια πενταετία (2020-2024) οι αισθητικές επεμβάσεις αυξήθηκαν συνολικά 42,5%.