Δημήτρης Παπαϊωάννου: Χορογραφεί τη Rosalia και τιμά τον ελληνικό πολιτισμό διεθνώς (βίντεο)

Το opening act της Rosalia στην έναρξη της περιοδείας της, LUX Tour, στη Λυόν, Γαλλία, γεφυρώνει τους πολιτισμούς της Ελλάδας και της Ισπανίας με το χολιγουντιανό glamour: Φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο οποίος εμπνεύστηκε, όπως επιβεβαιώνει και σε μια νέα ανάρτησή του, από την Αφροδίτη της Μήλου, τη Rita Hayworth, αλλά και δύο διαφορετικές απεικονίσεις της Παναγίας: της Λούρδης και της ορθόδοξης τέχνης της αγιογραφίας.