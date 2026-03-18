Η Ζεντάγια με λευκό φόρεμα που θυμίζει νυφικό και έχει βάλει ξανά στο παρελθόν (εικόνα)

ΗZendaya ξέρει καλά πώς να δημιουργεί στιγμές που μένουν αξέχαστες και αυτή τη φορά το έκανε παίζοντας με τη bridal αισθητική αλλά και τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή.Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Drama στο Λος Άντζελες, στις 17 Μαρτίου, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα που παρέπεμπε σε νυφικό, συνδυάζοντάς το με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αλλά και κάτι που έμοιαζε πολύ με βέρα.Για την περίσταση, φόρεσε ξανά το μεταξωτό φόρεμα Vivienne Westwood που είχε επιλέξει για τα Academy Awards το 2015. Ο στενός της συνεργάτης και στιλίστας, Law Roach, επιβεβαίωσε την επιλογή γράφοντας χαρακτηριστικά «Something old», παραπέμποντας στο παραδοσιακό νυφικό έθιμο, που θέλει τις νύφες στην Αμερική την ημέρα του γάμου τους να φορούν κάτι παλιό, κάτι μπλε και κάτι δανεισμένο.