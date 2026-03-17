Τζέικομπ Ελόρντι: Τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στη μητέρα του όταν ήταν 15 χρονών – Την πήρε μαζί του στα Όσκαρ
Τζέικομπ Ελόρντι: Τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στη μητέρα του όταν ήταν 15 χρονών – Την πήρε μαζί του στα Όσκαρ
Είναι τόσο δεμένοι, που ο ηθοποιός έχει πει ότι της τηλεφωνεί «τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα»
Ο Jacob Elordi είχε ως συνοδό τη μητέρα του, Melissa Elordi, στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ. Ήταν άλλωστε μια υπόσχεση που της είχε δώσει από τότε που ήταν 15 χρονών: ότι αν ποτέ βρισκόταν υποψήφιος στα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία, θα την έπαιρνε μαζί του. Μαμά και γιος, άλλωστε, φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση. Όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του ο ηθοποιός, της τηλεφωνεί «τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα. Η μαμά μου είναι αγία… Είναι η καλύτερη φίλη μου στον κόσμο. Θα ήμουν εντελώς χαμένος χωρίς εκείνη».
