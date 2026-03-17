Micro-cations: Γιατί τα σύντομα ταξίδια είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική τάση της νέας εποχής

Αν και πολλοί θεωρούμε πως οι διακοπές που κρατούν για πάνω από μία εβδομάδα είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να ξεκουραστούμε πραγματικά, φαίνεται πως μία νέα τάση στα ταξίδια αλλάζει τα όσα ξέραμε.Από την ανάγκη για άμεση αποσυμπίεση μέχρι την πίεση του χρόνου και τις οικονομικές δυσκολίες, τα λεγόμενα micro-cations, δηλαδή τα σύντομα ταξίδια διάρκειας δύο έως τεσσάρων ημερών, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που ξεκουραζόμαστε και ταξιδεύουμε.Η ιδέα είναι απλή: Αντί για μία μεγάλη άδεια τον χρόνο, επιλέγουμε μικρές, στοχευμένες αποδράσεις που μας δίνουν την αίσθηση της ανανέωσης χωρίς να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.