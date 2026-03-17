Τελικά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τονωτική λοσιόν στην καθημερινή μας ρουτίνα περιποίησης;

Η χρήση του toner είναι ένα θέμα που συχνά προκαλεί αμφιβολίες και αντιπαραθέσεις στον κόσμο του skincare. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια σχεδόν περιττή διαδικασία, ενώ άλλοι την εντάσσουν ως βασικό βήμα στην καθημερινή τους ρουτίνα. Αλλά είναι τελικά απαραίτητο να χρησιμοποιούμε toner;Τι είναι το toner και ποιος ο ρόλος του;Το toner είναι ένα προϊόν περιποίησης που εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό του δέρματος και έχει σκοπό να επαναφέρει το φυσικό pH της επιδερμίδας, το οποίο μπορεί να διαταραχθεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Ουσιαστικά το toner βοηθά στη μέγιστη απορρόφηση των επόμενων προϊόντων περιποίησης, όπως ορών και ενυδατικών κρεμών. Επομένως, δεν είναι απλώς ένα καθαριστικό, αλλά και ένα προϊόν που προετοιμάζει το δέρμα να δεχτεί καλύτερα τις ωφέλιμες ιδιότητες των συστατικών που θα ακολουθήσουν.