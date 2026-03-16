Έπεσε ο Τιμοτέ Σαλαμέ στα σκαλιά των Όσκαρ; Η αλήθεια πίσω από τη viral φωτογραφία

Μια φωτογραφία που δείχνει τον Timothée Chalamet να πέφτει στα σκαλιά, ενώ φτάνει στο Dolby Theatre τη βραδιά των Όσκαρ, έγινε viral στα social media, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων. Ωστόσο, η εικόνα που κυκλοφόρησε δεν έχει καμία σχέση με τον ηθοποιό.Στη φωτογραφία φαίνεται ένας άνδρας με λευκό κοστούμι να πέφτει στις σκάλες, ενώ δύο άνδρες της ασφάλειας προσπαθούν να τον βοηθήσουν να σηκωθεί. Πολλοί χρήστες των social media υπέθεσαν ότι πρόκειται για τον Timothée Chalamet, ο οποίος φέτος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Marty Reisman στην ταινία Marty Supreme.