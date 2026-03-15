Cécile Hernandez: Η 51χρονη χρυσή Παραολυμπιονίκης έγινε η γηραιότερη που κερδίζει μετάλλιο στο snowboard
Πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά αυτό δεν την πτόησε.
ΗCécile Hernandez αποτελεί ένα εμβληματικό πρόσωπο του παραολυμπιακού snowboard. Στα 51 της χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τον αθλητισμό μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.
Η Γαλλίδα αθλήτρια συμμετείχε στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο 2026, που ήταν οι τέταρτοι της καριέρας της. Εκεί κατέκτησε το δεύτερο χρυσό παραολυμπιακό μετάλλιό της στο snowboard cross, γράφοντας ιστορία ως η γηραιότερη αθλήτρια που ανεβαίνει στο βάθρο του αθλήματος.
Η διαδρομή της στον παραολυμπιακό αθλητισμό είναι εντυπωσιακή. Υπήρξε μία από τις πρωτοπόρους του Para snowboard, κερδίζοντας το πρώτο της μετάλλιο στους Αγώνες του Σότσι το 2014. Στη συνέχεια κατέκτησε ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στην Πιονγκτσάνγκ το 2018, ενώ το 2022 στο Πεκίνο ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του αθλήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα