Cécile Hernandez: Η 51χρονη χρυσή Παραολυμπιονίκης έγινε η γηραιότερη που κερδίζει μετάλλιο στο snowboard

ΗCécile Hernandez αποτελεί ένα εμβληματικό πρόσωπο του παραολυμπιακού snowboard. Στα 51 της χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τον αθλητισμό μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.Η Γαλλίδα αθλήτρια συμμετείχε στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο 2026, που ήταν οι τέταρτοι της καριέρας της. Εκεί κατέκτησε το δεύτερο χρυσό παραολυμπιακό μετάλλιό της στο snowboard cross, γράφοντας ιστορία ως η γηραιότερη αθλήτρια που ανεβαίνει στο βάθρο του αθλήματος.Η διαδρομή της στον παραολυμπιακό αθλητισμό είναι εντυπωσιακή. Υπήρξε μία από τις πρωτοπόρους του Para snowboard, κερδίζοντας το πρώτο της μετάλλιο στους Αγώνες του Σότσι το 2014. Στη συνέχεια κατέκτησε ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στην Πιονγκτσάνγκ το 2018, ενώ το 2022 στο Πεκίνο ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του αθλήματος.