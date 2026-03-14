«Υπερ-παθολογικοποίηση»: Όταν βαφτίζουμε κάθε δυσάρεστο συναίσθημα «τραύμα»

Καθώς η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένη γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, παρατηρείται μια ιδιαίτερα θετική μετατόπιση: το στίγμα μειώνεται και περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν πλέον άνετα να ζητούν βοήθεια όταν δυσκολεύονται. Ωστόσο, αυτή η αυξημένη εστίαση στην ψυχική υγεία κρύβει και έναν πιθανό κίνδυνο: την υπερπαθολογικοποίηση των καθημερινών εμπειριών.Ο όρος «υπερπαθολογικοποίηση» αναφέρεται στην τάση να αντιμετωπίζονται φυσιολογικά ανθρώπινα συναισθήματα, συμπεριφορές ή δυσκολίες της ζωής ως συμπτώματα ψυχικής νόσου. Παρότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ψυχική μας υγεία, το να ερμηνεύουμε κάθε συναίσθημα ή συμπεριφορά μέσα από το πρίσμα μιας παθολογίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.