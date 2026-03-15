Choremancing: Eίναι ο νέος τρόπος να βγαίνουμε ραντεβού ή το τέλος του ρομαντισμού;

Ηνέα τάση στο dating ονομάζεται choremancing – ένας όρος που συνδυάζει τις λέξεις chore (αγγαρεία, υποχρέωση) και romance (ρομάντζο). Κι ενώ δεν ακούγεται καθόλου ρομαντικό, στην πράξη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει πραγματική συμβατότητα.Τι είναι το choremancing;Ουσιαστικά, πρόκειται για ραντεβού που ενσωματώνουν καθημερινές εργασίες: ψώνια, καθάρισμα, βόλτα με τον σκύλο, γυμναστήριο, κηπουρική ή ακόμη και συναρμολόγηση επίπλων. Αντί για ένα κλασικό δείπνο ή μια έξοδο σε μπαρ, δύο άνθρωποι μοιράζονται μια πρακτική υποχρέωση.Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian, η τάση αυτή έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος μετά την ένταξή της σε ετήσια αναφορά dating εφαρμογής, με όλο και περισσότερα άτομα να επιλέγουν να γνωρίζονται μέσα από την καθημερινότητα.