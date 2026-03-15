The Bow Effect: Οι φιόγκοι πρωταγωνιστούν στις εμφανίσεις της φετινής άνοιξης
Ρομαντικοί και νοσταλγικοί, εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και θριαμβεύουν στη μόδα της νέας σεζόν.
Στολίζουν ντεκολτέ φορεμάτων, δένουν γιακάδες πουκαμίσων, αγκαλιάζουν χερούλια τσαντών και διακοσμούν ζώνες ή παπούτσια. Οι φιόγκοι μάς προσφέρονται απλόχερα αυτή τη σεζόν, χαρίζοντας κίνηση και χάρη σε όλες τις εμφανίσεις. Ιστορικά, το μοτίβο υπήρξε σύμβολο θηλυκότητας ήδη από το 19ο αιώνα, με ρίζες στην αριστοκρατική γκαρνταρόμπα και αργότερα στο lingerie και το prêt-à-porter.
