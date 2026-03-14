H Χάιντι Κλουμ για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ: «Είναι η σούπερ δύναμή μου»

Η Heidi Klum μίλησε ανοιχτά για μια πτυχή της προσωπικότητάς της που, όπως λέει, την έχει βοηθήσει να κάνει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα στη ζωή της: τη ΔΕΠΥ.Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour της Γερμανίας με αφορμή τα 25 χρόνια του τίτλου, το supermodel αποκάλυψε ότι έχει μια μορφή Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ), την οποία θεωρεί πλεονέκτημα.«Είμαι πολύ υπερκινητική λόγω της ΔΕΠΥ. Μπορώ να κάνω χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα», είπε εξηγώντας ότι βλέπει αυτό της το χαρακτηριστικό ως τη δική της «υπερδύναμη». «Το βλέπω θετικά, γιατί μου επιτρέπει να ασχολούμαι με πολλά πράγματα μαζί. Είναι η σούπερ δύναμή μου».