Jeffing: Η μέθοδος που βοηθά ακόμα και αρχάριους να τερματίσουν έναν μαραθώνιο

Μια τεχνική τρεξίματος που συνδυάζει τρέξιμο και περπάτημα κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές στον κόσμο του τρεξίματος. Η μέθοδος ονομάζεται Jeffing και δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό Ολυμπιονίκη Jeff Galloway, ο οποίος πίστευε ότι μπορεί να βοηθήσει τόσο αρχάριους όσο και έμπειρους δρομείς να ολοκληρώσουν έναν μαραθώνιο με λιγότερους τραυματισμούς.Ο Jeff Galloway, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, είχε τρέξει περισσότερους από 230 μαραθωνίους και εργάστηκε ως προπονητής τρεξίματος για πάνω από 50 χρόνια. Πριν από περίπου έναν χρόνο και όντας 79 ετών είχε μιλήσει στον Guardian και είχε ξεκαθαρίσει πως θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά του στο άθλημα είναι αυτή η απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική.