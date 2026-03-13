Emma Heming Willis: Ιδρύει φιλανθρωπικό ταμείο για τους φροντιστές ατόμων με νευροεκφυλιστικές ασθένειες

ΗEmma Heming Willis συνεχίζει να δίνει φωνή στους ανθρώπους που ζουν με άνοια και στις οικογένειές τους. Η σύζυγος του Bruce Willis ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου φιλανθρωπικού ταμείου αφιερωμένου στην έρευνα και την υποστήριξη των φροντιστών, μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από τη δική της εμπειρία με τη νόσο του ηθοποιού.Η Emma Heming Willis έκανε την ανακοίνωση στις 12 Μαρτίου, στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του Hope Rising Benefit της The Association for Frontotemporal Degeneration, όπου παρέλαβε το βραβείο Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope. Στην ομιλία της αποκάλυψε ότι δημιουργείται το Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, ένα φιλανθρωπικό ταμείο που φιλοξενείται στο Entertainment Industry Foundation.Στόχος του ταμείου είναι να ενισχύσει την κατανόηση της μετωποκροταφικής άνοιας, να στηρίξει την επιστημονική έρευνα αλλά και να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά ασθενείς με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.«Αυτό το ταξίδι άνοιξε τα μάτια μου στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τόσες οικογένειες όταν ένας αγαπημένος τους ζει με μετωποκροταφική άνοια», δήλωσε. «Πιστεύω βαθιά στη σημασία της υποστήριξης της έρευνας, αλλά και στο να στεκόμαστε δίπλα στους φροντιστές που κουβαλούν τόσο μεγάλο βάρος κάθε μέρα».