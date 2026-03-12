Sporty Jacket: Το τέλειο πανωφόρι για ανοιξιάτικο layering

Αν σκέφτεστε να επενδύσετε σε ένα ανοιξιάτικο πανωφόρι για τη νέα σεζόν, το sporty jacket είναι ίσως η πιο cool επιλογή.

Στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 , όμως, επιστρέφουν δυναμικά, καθώς οι σχεδιαστές θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο αθλητικό ντύσιμο και την υψηλή μόδα, δημιουργώντας ένα look που δείχνει φρέσκο, σύγχρονο και απρόσμενα κομψό.