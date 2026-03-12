Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ: Φτώχεια, αλκοολισμός και μοναξιά στα τελευταία χρόνια της ζωής του

Γιατί η τέχνη ανέκαθεν γοητευόταν από τις τελευταίες μέρες της ζωής των σταρ; Ίσως γιατί όταν αναμετρώνται με τη θνητότητά τους μάς φαίνονται πιο προσιτοί, πιο ανθρώπινοι. Και, στις περιπτώσεις όπου εκείνη η περίοδος συνδέεται με την παρακμή τους, σίγουρα μας ιντριγκάρουν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν.Για παράδειγμα η κατάσταση του F. Scott Fitzgerald τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα οποία πέρασε βυθισμένος στη φτώχεια, τον αλκοολισμό αλλά και τη μοναξιά, με τη Zelda να βρίσκεται πλέον έγκλειστη σε ψυχιατρική κλινική, σίγουρα δεν είχε να κάνει μόνο με τις προσωπικές του επιλογές αλλά και με το τέλος των roaring twenties, της εποχής της Ποτοαπαγόρευσης και των ξέφρενων πάρτι που το ζευγάρι είχε ζήσει στο έπακρο. Ένα κομμάτι εκείνης της περιόδου έχει καταγραφεί, μέσα από τη δική του ματιά, στη συλλογή αυτοβιογραφικών κειμένων «The Crack Up», που κυκλοφόρησε το 1936, τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατό του, και που αποτέλεσε τη βάση για την παράσταση «Η Κατάρρευση» στο Rabbithole, σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Σίμωνα. Πώς όμως ο εμβληματικός συγγραφέας βρέθηκε σε δυσχερή θέση;