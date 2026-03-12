Χρονοδιατροφή: Τι είναι και πόσο σημαντική είναι η ώρα που τρώμε, για τον οργανισμό μας

Ηώρα που καταναλώνουμε τα γεύματά μας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός μας. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και μεγαλύτερη σημασία στη σχέση μεταξύ διατροφής και βιολογικού ρυθμού. Με λίγα λόγια, η σωστή διατροφή δεν αφορά μόνο τις επιλογές τροφίμων, αλλά και τον χρόνο που τα καταναλώνουμε. Το σώμα μας λειτουργεί με βάση ένα εσωτερικό «βιολογικό ρολόι», το οποίο επηρεάζει τον μεταβολισμό, την ενέργεια, την πείνα και τον κορεσμό και είναι γνωστός ως κιρκάδιος ρυθμός.Η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, Κλειώ Δημητριάδου, γράφει για την προσέγγιση της χρονοδιατροφής, η οποία μας βοηθά να συνεργαστούμε με το σώμα μας και όχι να λειτουργούμε αντίθετα από τους φυσικούς του ρυθμούς.