Ο Δίας σε ορθή πορεία: Τα ζώδια που ευνοούνται

Στις 10 Μαρτίου 2026 ολοκληρώθηκε η ανάδρομη πορεία του Δία. Στην αστρολογία, ο πλανήτης αυτός συνδέεται με την ανάπτυξη, την προστασία και τις ευκαιρίες. Σε αντίθεση με άλλες ανάδρομες φάσεις πλανητών που συχνά θεωρούνται δύσκολες, η ανάδρομη πορεία του Δία θεωρείται περισσότερο μια περίοδος εσωτερικής επεξεργασίας και αναθεώρησης.Από τις 9 Ιουνίου 2025 ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο, ζώδιο που σχετίζεται με την οικογένεια, τη φροντίδα και τις ρίζες. Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του, που ξεκίνησε στις 11 Νοεμβρίου 2025, η ανάπτυξη που συμβολίζει ο πλανήτης στράφηκε προς τα μέσα, οδηγώντας πολλούς σε σκέψεις για το παρελθόν, την οικογένεια και βαθύτερες προσωπικές αλήθειες.Με την επιστροφή του σε ορθή πορεία στις 10 Μαρτίου, αυτή η εσωτερική διεργασία αρχίζει να εκφράζεται πιο έντονα προς τα έξω. Η περίοδος μέχρι τις 29 Ιουλίου 2026 θεωρείται ευνοϊκή για αρκετά ζώδια, με ορισμένα να αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερες ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις.