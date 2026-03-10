Το άρωμα Bal d’Afrique Absolu de Parfum της Byredo αποτελεί ύμνο στους χορούς της Αφρικής

Η νέα εκδοχή του είναι πιο έντονη και βαθιά, ενώ αντανακλά τη ζωντανή ιστορία του ρυθμού της Αφρικής.



Ένα από τα πιο διάσημα αρώματα του οίκου, μία δημιουργία που μπορεί να κάνει οποιονδήποτε να γίνει φανατικός της Byredo, επανερμηνεύεται ως μία πιο συμπυκνωμένη έκφραση της αρχικής σύνθεσης. Το νέο Bal d’Afrique Absolu de Parfum βαθαίνει την υπογραφή του αποκαλύπτοντας μεγαλύτερο βάθος και ένταση ενώ παραμένει πιστό στον χαρακτήρα του.





Floral ελαφρότητα, ζεστά ξύλα και νότες εσπεριδοειδών συνδέονται μέσα από μία μοναδική αρωματική ισορροπία και ξεδιπλώνονται σαν ένας ύμνος στους χορούς της Αφρικής. Ένα άρωμα με ρίζες σε ιδιαίτερες παραδόσεις, διαμορφωμένο από πολλές φωνές και συνδεδεμένο με μια δύναμη που φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

