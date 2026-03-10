Η Ευθυμία φτιάχνει κατά παραγγελία αναμνηστικά από ρούχα και υφάσματα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας για εμάς
«Λατρεύω τη δουλειά μου» λέει στο Marie Claire η επαγγελματίας και μητέρα δύο παιδιών, που περίπου μέχρι πριν από δύο χρόνια δεν είχε πιάσει ποτέ ραπτομηχανή
Στο Instagram έχουν αρχίσει να γίνονται viral οι αναρτήσεις ενός διαφορετικού λογαριασμού. Σε αυτές η Ευθυμία παρουσιάζει τις δημιουργίες που φτιάχνει κατά παραγγελία: αναμνηστικά από ρούχα και λευκά είδη ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας που της στέλνουν οι πελάτες της. Για παράδειγμα, από φορμάκια ή σεντόνια μωρών που έχουν πλέον μεγαλώσει, αλλά και από ρούχα ανθρώπων που δεν είναι πια ανάμεσά μας. «Λατρεύω τη δουλειά μου» λέει σήμερα στο Marie Claire η νέα αυτή γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών, έξι και δύο ετών, η οποία στη διάρκεια ενός ξεκαθαρίσματος στα βρεφικά είδη του μεγαλύτερου γιου της είχε την ιδέα να καλύψει ένα κενό της ελληνικής αγοράς.
