Η Ευθυμία φτιάχνει κατά παραγγελία αναμνηστικά από ρούχα και υφάσματα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας για εμάς

Στο Instagram έχουν αρχίσει να γίνονται viral οι αναρτήσεις ενός διαφορετικού λογαριασμού. Σε αυτές η Ευθυμία παρουσιάζει τις δημιουργίες που φτιάχνει κατά παραγγελία: αναμνηστικά από ρούχα και λευκά είδη ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας που της στέλνουν οι πελάτες της. Για παράδειγμα, από φορμάκια ή σεντόνια μωρών που έχουν πλέον μεγαλώσει, αλλά και από ρούχα ανθρώπων που δεν είναι πια ανάμεσά μας. «Λατρεύω τη δουλειά μου» λέει σήμερα στο Marie Claire η νέα αυτή γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών, έξι και δύο ετών, η οποία στη διάρκεια ενός ξεκαθαρίσματος στα βρεφικά είδη του μεγαλύτερου γιου της είχε την ιδέα να καλύψει ένα κενό της ελληνικής αγοράς.