Τολμηρή διαμαρτυρία της Femen για την ασυλία των ισχυρών στους φακέλους Επστάιν: Γυμνόστηθες και με μάσκες χοίρων (βίντεο)
Τολμηρή διαμαρτυρία της Femen για την ασυλία των ισχυρών στους φακέλους Επστάιν: Γυμνόστηθες και με μάσκες χοίρων (βίντεο)
25 ακτιβίστριες επιδόθηκαν σε μια χορογραφία την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Είκοσι πέντε ακτιβίστριες της Femen συμμετείχαν, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε μια εντυπωσιακή διαμαρτυρία μπροστά από την πυραμίδα του Λούβρου, για την ασυλία που απολαμβάνουν οι ισχυροί άντρες των φακέλων Epstein. Οι γυναίκες εμφανίστηκαν γυμνόστηθες, με μαύρα κολάν μέσα από τα οποία διακρίνονταν ομοιώματα πέους και λαστιχένιες μάσκες γουρουνιού.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα