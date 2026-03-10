Τολμηρή διαμαρτυρία της Femen για την ασυλία των ισχυρών στους φακέλους Επστάιν: Γυμνόστηθες και με μάσκες χοίρων (βίντεο)

Είκοσι πέντε ακτιβίστριες της Femen συμμετείχαν, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε μια εντυπωσιακή διαμαρτυρία μπροστά από την πυραμίδα του Λούβρου, για την ασυλία που απολαμβάνουν οι ισχυροί άντρες των φακέλων Epstein. Οι γυναίκες εμφανίστηκαν γυμνόστηθες, με μαύρα κολάν μέσα από τα οποία διακρίνονταν ομοιώματα πέους και λαστιχένιες μάσκες γουρουνιού.