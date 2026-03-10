Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η 9χρονη κόρη του ηθοποιού που πέθανε 48 ετών, σε νέο βίντεο - «Του μιλάω κάθε μέρα»
MARIE CLAIRE

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η 9χρονη κόρη του ηθοποιού που πέθανε 48 ετών, σε νέο βίντεο - «Του μιλάω κάθε μέρα»

«Το ξέρω ότι ο μπαμπάς μου είναι σε ένα ωραίο μέρος»

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η 9χρονη κόρη του ηθοποιού που πέθανε 48 ετών, σε νέο βίντεο - «Του μιλάω κάθε μέρα»
Μετά τον θάνατο του James Van Der Beek μόλις σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο, η κόρη του, Emilia, 9 ετών σήμερα, έβγαλε στο Instagram, μέσα από τον λογαριασμό της μητέρας της, Kimberly, ένα συγκινητικό βίντεο όπου μοιράζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μετά την απώλεια του μπαμπά της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης