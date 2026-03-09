Aulona Lupa: «Η νέα γενιά μεταναστών έχει καταφέρει να ξεφύγει από το survival mode της προηγουμένης»
Aulona Lupa: «Η νέα γενιά μεταναστών έχει καταφέρει να ξεφύγει από το survival mode της προηγουμένης»
Η ηθοποιός που έχει ήδη συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς (Θωμά Μοσχόπουλο, Μάρɩο Μπανούσι κ.λπ.) συμπράττει ξανά με τον σκηνοθέτη Ντίνο Ψυχογιό στην παράσταση «(Ο μικρός) Έγιολφ» και μας μιλάει για την απώλεια, τον ρατσισμό αλλά και τα ελπιδοφόρα μηνύματα από τον κόσμο της τέχνης
Πως μετράμε την απώλεια; Τι θα πει πραγματικά «ανθρώπινη ευθύνη»; Ένα παιδί χάνεται στη θάλασσα. Με τον χαμό του, γίνεται ο καθρέφτης μέσα στον οποίο οι γονείς αναγκάζονται να αντικρίσουν τον εαυτό τους: τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, τις ενοχές, την αδυναμία τους να συνδεθούν. Η μετάνοια για όσα δεν έγιναν όταν έπρεπε μετατρέπεται σε πένθος, οργή και αποστασιοποίηση. Ο Έγιολφ ήταν πάντα η σκιά που έκρυβε τα μυστικά τους.
