Aulona Lupa: «Η νέα γενιά μεταναστών έχει καταφέρει να ξεφύγει από το survival mode της προηγουμένης»
MARIE CLAIRE

Aulona Lupa: «Η νέα γενιά μεταναστών έχει καταφέρει να ξεφύγει από το survival mode της προηγουμένης»

Η ηθοποιός που έχει ήδη συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς (Θωμά Μοσχόπουλο, Μάρɩο Μπανούσι κ.λπ.) συμπράττει ξανά με τον σκηνοθέτη Ντίνο Ψυχογιό στην παράσταση «(Ο μικρός) Έγιολφ» και μας μιλάει για την απώλεια, τον ρατσισμό αλλά και τα ελπιδοφόρα μηνύματα από τον κόσμο της τέχνης

Aulona Lupa: «Η νέα γενιά μεταναστών έχει καταφέρει να ξεφύγει από το survival mode της προηγουμένης»
Πως μετράμε την απώλεια; Τι θα πει πραγματικά «ανθρώπινη ευθύνη»; Ένα παιδί χάνεται στη θάλασσα. Με τον χαμό του, γίνεται ο καθρέφτης μέσα στον οποίο οι γονείς αναγκάζονται να αντικρίσουν τον εαυτό τους: τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, τις ενοχές, την αδυναμία τους να συνδεθούν. Η μετάνοια για όσα δεν έγιναν όταν έπρεπε μετατρέπεται σε πένθος, οργή και αποστασιοποίηση. Ο Έγιολφ ήταν πάντα η σκιά που έκρυβε τα μυστικά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης