Aulona Lupa: «Η νέα γενιά μεταναστών έχει καταφέρει να ξεφύγει από το survival mode της προηγουμένης»

Πως μετράμε την απώλεια; Τι θα πει πραγματικά «ανθρώπινη ευθύνη»; Ένα παιδί χάνεται στη θάλασσα. Με τον χαμό του, γίνεται ο καθρέφτης μέσα στον οποίο οι γονείς αναγκάζονται να αντικρίσουν τον εαυτό τους: τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, τις ενοχές, την αδυναμία τους να συνδεθούν. Η μετάνοια για όσα δεν έγιναν όταν έπρεπε μετατρέπεται σε πένθος, οργή και αποστασιοποίηση. Ο Έγιολφ ήταν πάντα η σκιά που έκρυβε τα μυστικά τους.