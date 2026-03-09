Οι άνδρες της Gen Z πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να υπακούουν τους συζύγους τους

Θα περίμενε κανείς με την πάροδο των ετών, την ανάπτυξη της επιστήμης και την εξέλιξη στην κοινωνία, παρωχημένες αντιλήψεις και στερεότυπα να αποδυναμώνονται αντί να διαιωνίζονται.Κι όμως, καθημερινά, αντιλαμβανόμαστε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Από σχόλια στα social media για την εμφάνιση και τις επιλογές των γυναικών μέχρι τα αποτελέσματα έρευνας για τη γενιά Ζ και τις πεποιθήσεις των ανδρών απέναντι στις σχέσεις με τις γυναίκες, μοιάζει να έχουμε πολύ δρόμο να διασχίσουμε μέχρι την ισότητα.Μια παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες και αγόρια έχουν πιο παραδοσιακές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σχέση με τις μεγαλύτερες γενιές.Σύμφωνα με έρευνα σε 23.000 άτομα από 29 χώρες, σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι μια σύζυγος πρέπει να υπακούει τον άνδρα της. Το 33% των Gen Z ανδρών δήλωσε επίσης ότι ο σύζυγος πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε σημαντικές αποφάσεις. Οι χώρες της έρευνας περιλάμβαναν τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Ινδία.